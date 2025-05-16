Следователи назвали возможную причину крушения яхты Майкла Линча у Сицилии

Возможной причиной крушения яхты миллиардера Майкла Линча у берегов Сицилии в августе 2024 года могла стать уязвимость судна к сильным ветрам. Об этом в четверг, 15 мая, сообщила газета Daily Mail.

«Британские следователи заявили, что экипаж яхты «не знал» о ее «уязвимости» к экстремальным ветрам, из-за которых она «резко» перевернулась и затонула», — говорится в материале газеты.

По словам главного инспектора по морским происшествиям Эндрю Молла, ветер в тот день был достаточно сильным, чтобы перевернуть яхту.

«Кроме того, как только яхта накренилась более чем на 70 градусов, ситуация стала необратимой», — пояснил он.

56-метровая суперъяхта Bayesian затонула 19 августа 2024 года из-за сильного шторма недалеко от берегов Сицилии. По информации британских СМИ, судно ушло под воду примерно за минуту. На борту судна находились 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Спастись успели 15 человек, восемь из них были госпитализированы. В тот день британский миллиардер Майкл Линч собрал гостей на яхте для празднования снятия с него обвинений по уголовному делу о крупном мошенничестве.