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В РФ создали умный ортез с программируемой жесткостью

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Фото: пресс-служба Сеченовского университета
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В Сеченовском университете разработали умный ортез с программируемыми свойствами жесткости для восстановления после травм и переломов, рассказали «Известиям» в пресс-службе вуза. Преимущества так называемого фиксатора состоят в том, что его можно изготовить индивидуально для конкретного пациента и варьировать жесткость фиксации, это повышает эффективность реабилитации пациентов при травмах связок и некоторых видах переломов.

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Помимо этого, изделие позволяет коже дышать и не боится воды — в отличие от тканевых образцов с ним можно принимать душ, рассказали разработчики.

«Еще одно преимущество — существенно более низкая себестоимость, по сравнению с существующими изделиями, и короткий цикл изготовления», — рассказала «Известиям» автор идеи, студентка Цифровой кафедры Сеченовского университета Анастасия Смагина.

Суть технологии такова: сначала при помощи трехмерного сканирования фотограмметрическим методом создается электронная твердотельная модель конечности. Затем в любой удобной CAD-программе (ПО, предназначенное для создания двухмерных или трехмерных графических изображений) эта модель трансформируется в оболочку, которая обрезается по границе будущего изделия и преобразуется в бионическую сетку.

Прямых аналогов у разработки нет, отметила Смагина. Похожие конструкции разработали зарубежные исследователи, но их изделия позволяют лишь полностью иммобилизовать сустав, то есть не могут быть выполнены в гибком варианте.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Персональный ход: умный ортез с вариантами жесткости восстановит после травм

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