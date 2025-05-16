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В Самаре новый владелец пансионата попытался выселить не менее сотни пожилых людей

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Фото: vk.com/Пансионат «РВЦ Зелёная Роща»
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В Самаре новый владелец частного пансионата «РВЦ Зеленая Роща» попытался выселить около сотни пожилых людей, включая лежачих. Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

«В соцмедиа размещена информация о том, что в Самаре новый владелец выселяет около ста пожилых людей из частного пансионата», — говорится в заявлении.

СК начал проверку по факту нанесения серьезного вреда людям (ст. 330 УК РФ).

Глава СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления (СУ) по Самарской области Александру Воеводину возбудить уголовное дело и представить доклад о промежуточных результатах расследования.

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Ранее, 5 сентября 2024 года, суд арестовал владелицу дома престарелых в Казани, где издевались над пенсионерами. В нелегальном доме престарелых 22 пенсионера жили в условиях антисанитарии, а персонал надевал на них наручники. Недвижимость, принадлежащую пожилым постояльцам, в незаконном пансионате переоформляли на посторонних людей. По факту этих преступлений были возбуждены уголовные дела.

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