Москва проведет в Пекине фестиваль в рамках перекрестных годов культуры

С 12 по 15 июня в столице Китая пройдет фестиваль «Московские сезоны в Пекине». Его проведут в рамках перекрестных годов культуры России и Китая, приуроченных к 75-летию установления дипотношений между странами, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«В рамках фестиваля запланированы выставки и концерты, творческие мастер-классы и дегустации блюд. Посетителей познакомят с культурным и историческим наследием российской столицы, ее современным развитием, насыщенной событийной повесткой и гастрономией», — отметила вице-мэр.

В программе — опера и балет, танцевальные занятия, мастер-классы по изготовлению сувениров и игрушек из шерсти.

На площадке будет работать туристско-информационный центр Москвы, где расскажут о достопримечательностях, интересных маршрутах, местах для отдыха всей семьей, выставках и разнообразных мероприятиях в российской столице.

13 июня под эгидой фестиваля пройдет конференция «Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина». В ней примут участие представители таких сфер, как торговля, технологии, культура, креативные индустрии и туризм. Специалисты обсудят новые возможности для сотрудничества.

В прошлом году Москва и Пекин договорились об обмене опытом и реализации совместных проектов в разных областях. Этой зимой в рамках перекрестных Годов культуры прошел столичный фестиваль в честь китайского Нового года. В нем приняли участие порядка 1,5 млн человек.