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В Словении украли бронзовую статую Мелании Трамп

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Фото: AP
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В городе Севница в Словении неизвестные украли бронзовую статую жены президента США Дональда Трампа Мелании. Об этом 15 мая сообщил телеканал France 24 со ссылкой на агентство AFP.

«О краже сообщили 13 мая, и сотрудники полиции немедленно выехали на место преступления и начали расследование», — указывается в публикации.

Уточняется, что злоумышленники отрубили статую в районе щиколоток, для того чтобы увезти бронзовый монумент в натуральную величину.

Статуя первой леди США была установлена в поле на окраине Севницы, где она родилась, в 2020 году. Скульптуру создал американский художник-концептуалист Брэд Дауни. Это был вторая статуя Мелании Трамп в городе.

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В 2020 году стало известно о том, что в Словении подожгли деревянную скульптуру Мелании, которая была расположена недалеко от Севницы. Статуя была вырезана при помощи бензопилы из ствола липы местным скульптором Алешем Жупевцем. После инцидента изуродованный объект убрали с места, где он находился.

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