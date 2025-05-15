В Словении украли бронзовую статую Мелании Трамп

В городе Севница в Словении неизвестные украли бронзовую статую жены президента США Дональда Трампа Мелании. Об этом 15 мая сообщил телеканал France 24 со ссылкой на агентство AFP.

«О краже сообщили 13 мая, и сотрудники полиции немедленно выехали на место преступления и начали расследование», — указывается в публикации.

Уточняется, что злоумышленники отрубили статую в районе щиколоток, для того чтобы увезти бронзовый монумент в натуральную величину.

Статуя первой леди США была установлена в поле на окраине Севницы, где она родилась, в 2020 году. Скульптуру создал американский художник-концептуалист Брэд Дауни. Это был вторая статуя Мелании Трамп в городе.

В 2020 году стало известно о том, что в Словении подожгли деревянную скульптуру Мелании, которая была расположена недалеко от Севницы. Статуя была вырезана при помощи бензопилы из ствола липы местным скульптором Алешем Жупевцем. После инцидента изуродованный объект убрали с места, где он находился.