В Словении подожгли деревянную статую Меланьи Трамп

В Словении подожгли деревянную скульптуру первой леди США Меланьи Трамп, которая была расположена недалеко от ее родного города Севница. Об этом сообщает агентство Reuters 8 июля.

Заказавший скульптуру художник Брэд Дауни рассказал агентству, что о произошедшем он узнал от сотрудников полиции 5 июля. После инцидента изуродованную статую убрали с места, где она находилась, ведется расследования случившегося.

Статуя Мелании Трамп была вырезана при помощи бензопилы из ствола липы местным скульптором Алешем Жупевцем. Первая леди была изображена в полный рост с грубо высеченными чертами лица в голубом платье, напоминающем то, в котором она была на инаугурации супруга, американского лидера Дональда Трампа.

Отмечается, что в январе в словенском городе Моравче была сожжена созданная местным художником деревянная скульптура, напоминающая Трампа.

4 июля участники протестов у Белого дома в Вашингтоне сожгли американский флаг после выступления президента США с речью по случаю Дня независимости.

Во время инцидента участники протестов выкрикивали: «Рабство, геноцид и война — Америка никогда не была великой».