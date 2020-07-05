Протестующие у Белого дома сожгли флаг США после речи Трампа

Участники протестов у Белого дома в Вашингтоне после выступления президента страны Дональда Трампа с речью по случаю Дня независимости США сожгли американский флаг. Об этом сообщило издание The Hill.

Во время инцидента участники протестов выкрикивали: «Рабство, геноцид и война — Америка никогда не была великой».

After arguments with protesters who disagreed with their action, RevCom have managed to get a larger flag burning outside the gated Lafayette Square to chants of “slavery, genocide and war—America was never great.” Within seconds, it’s reduced to ash. pic.twitter.com/r7VItDanpw — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) July 5, 2020

Ранее 4 июля Трамп в праздничной речи по случаю Дня независимости подчеркнул, что власти страны не позволят разъяренной толпе стирать историю и сносить статуи, а также пропагандировать эти идеи среди детей и попирать принципы.

3 июля, выступая в Южной Дакоте на праздничном мероприятии в честь Дня независимости, Трамп заявил, что сторонники «нового крайне левого фашизма» в США хотят уничтожить историю страны и «низвергнуть американскую революцию».

23 июня Трамп пообещал защищать национальные монументы от участников акций протеста и беспорядков. Он уполномочил власти арестовывать всех, кто пытается совершить акт вандализма в отношении памятников и статуй, и приговаривать их к лишению свободы сроком до 10 лет.

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, во многих городах прошли протесты, были снесены десятки памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне в США.