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Трамп заявил о победе США над фашизмом и коммунизмом

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Соединенные Штаты победили фашистов и коммунистов, а в скором времени одолеют и левых. С таким заявлением в праздничной речи по случаю Дня независимости выступил президент страны Дональд Трамп 4 июля.

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По словам американского лидера, американские герои «нанесли поражение нацистам», «свергли коммунистов», а также «загнали на самый край» террористов и защитили американские ценности.

Также Трамп добавил, что сейчас страна в процессе разгрома «радикальных леваков, марксистов, анархистов и грабителей», которые, по утверждению президента, во многих случаях не понимают, что делают.

Дональд Трамп особо подчеркнул, что власти страны не позволят разъяренной толпе стирать историю и сносить статуи, а также пропагандировать эти идеи среди детей и попирать принципы, пишет «РИА Новости».

3 июля, выступая в Южной Дакоте на праздничном мероприятии в честь Дня независимости, Трамп заявил, что сторонники «нового крайне левого фашизма» в США хотят уничтожить историю страны и «низвергнуть американскую революцию».

23 июня Трамп пообещал защищать национальные монументы от участников акций протеста и беспорядков. Он уполномочил власти арестовывать всех, кто пытается совершить акт вандализма в отношении памятников и статуй, и приговаривать их к лишению свободы сроком до 10 лет.

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