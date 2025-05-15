Певец Крис Браун арестован по подозрению в избиении

Британская полиция задержала певца Криса Брауна, который в 2023 году разбил бутылку текилы о голову музыкального продюсера. Об этом 15 мая сообщила газета New York Post.

«У Криса Брауна снова проблемы с законом. В четверг певец был арестован в пятизвездочном отеле в Манчестере, Англия, по обвинению в нападении на музыкального продюсера с бутылкой в ночном клубе», — говорится в материале.

Пострадавший утверждает, что рэпер напал на него, ударил по голове бутылкой, а затем избил кулаками и ногами.

Как пишет газета, Браун планировал в ближайшее время отправиться в тур, посвященный 20-летию его карьеры.

6 мая сообщалось, что американский актер Майкл Питт, наиболее известный по сериалу «Подпольная империя», а также фильмам «Таинственный лес» и «Семь психопатов», был арестован за избиение и изнасилование бывшей девушки. Уточняется, что актеру вменяют четыре эпизода насилия, которые произошли в период между апрелем 2020 года и августом 2021 года. Питт свою вину не признал. В настоящее время он освобожден под залог в размере $100 тыс.