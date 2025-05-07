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В США задержали актера Майкла Питта по обвинению в избиении бывшей девушки

TMZ: актера Майкла Питта задержали по обвинению в избиении бывшей девушки
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Американский актер Майкл Питт, наиболее известный по сериалу «Подпольная империя», а также фильмам «Таинственный лес» и «Семь психопатов», был арестован за избиение и изнасилование бывшей девушки. Об этом 6 мая сообщил портал TMZ.

«Питт был арестован по обвинению в сексуальном насилии. Власти обвиняют его в изнасиловании девушки, с которой он в то время встречался, а затем в нападении на нее с применением нескольких тупых предметов», — говорится в публикации.

Уточняется, что актеру вменяют четыре эпизода насилия, которые произошли в период между апрелем 2020 года и августом 2021 года. По данным TMZ, Питт свою вину не признал. В настоящее время он освобожден под залог в размере $100 тыс.

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Ранее, 16 апреля, сообщалось, что правоохранители задержали американского актера Хейли Джоэла Осмента, сыгравшего в фильме «Шестое чувство», в состоянии алкогольного опьянения. По данным TMZ, у актера изъяли запрещенное вещество, которое направили в лабораторию для дальнейших анализов. Вскоре после задержания Осмента отпустили на свободу.

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