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Эксперт дала советы по выбору качественной сумки

Эксперт Торопова: при выборе сумки стоит обратить внимание на фурнитуру
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Фото: ТАСС/Павел Смертин
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Выбирая сумку, важно не только оценить ее дизайн, но и понять, насколько она качественная. О том, как быстро принять правильное решение, 16 мая «Известиям» рассказала руководитель направления «Кожгалантерея» бренда Sokolov Марина Торопова.

Первое, на что стоит обратить внимание в магазине, — это фурнитура, отметила она. Металлические детали должны быть приятными на ощупь, иметь равномерное покрытие без царапин и шероховатостей, быть тяжелыми и надежными. Хороший замок или молния должны открываться и закрываться без усилий, отметила эксперт. Кроме того, важно проверить ровность швов на сумке, их аккуратность и наличие одинакового расстояния между стежками. Ручки и крепления должны быть надежно закреплены, без люфта и следов клея.

Также Торопова рекомендовала заглянуть внутрь сумки. Подкладка должна быть аккуратно пришита, нигде не топорщиться и не быть перекошенной.

«Качественный материал всегда приятен на ощупь, не кажется слишком тонким или, наоборот, чрезмерно жестким», — отмечает эксперт. Хорошая сумка держит форму при легком нажатии, не деформируется. Простой тест: попробуйте несколько раз открыть и закрыть сумку, чтобы понять, насколько удобно будет пользоваться ею в повседневной жизни», — рекомендовала специалист.

Эксперт добавила, что более долговечными считаются сумки из текстурированных материалов с мелким рельефом, а также модели с четким жестким каркасом. Они лучше сохраняют форму и дольше выглядят аккуратно, пояснила она.

«При сомнениях в материале сумки проверьте его состав и по возможности запросите сертификат качества. Качественная экокожа — достойная альтернатива натуральной: износостойкая, разнообразная по фактуре и более экологичная», — заключила Торопова.

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7 мая Топорова рассказала «Известиям» о том, как выбрать цвет сумки, который не надоест, будет легко сочетаться с гардеробом и останется актуальным несколько лет. По ее словам, если нужно, чтобы сумка подходила ко всему и не устаревала, лучше всего выбирать базовые оттенки — черный, темно-коричневый, коньячный, графитовый и темно-синий. Эксперт призвала быть аккуратнее с бежевым цветом. Она рекомендовала выбирать оттенки без выраженного желтого или розового подтона.

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