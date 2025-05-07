Эксперт дала советы по выбору сумки

Сумка — не просто аксессуар, а элемент, который может задать тон всему образу. Руководитель направления «Кожгалантерея» бренда SOKOLOV Марина Торопова рассказала «Известиям» 7 мая, как выбрать цвет, который долго не надоедает, легко сочетается с гардеробом и остается актуальным несколько лет.

Если нужно, чтобы сумка подходила ко всему и не устаревала, лучше всего выбирать базовые оттенки.

«Черный, темно-коричневый, коньячный, графитовый и темно-синий — это классика, которая не подвластна времени. Они подходят для любого сезона и легко комбинируются практически с любой одеждой», — объяснила Торопова.

Бежевый цвет тоже может стать отличным выбором, но, как отметила эксперт, в этом случае важно быть внимательнее.

«Не каждый бежевый универсален. Лучше выбирать нейтральные, спокойные оттенки без ярко выраженного желтого или розового подтона», — посоветовала она.

Яркие и кислотные оттенки сумок — смелое, но непростое решение. Неоновые или насыщенные яркие сумки требуют идеального подбора одежды, иначе легко нарушить гармонию образа. Такие цвета часто перетягивают внимание на себя и могут выглядеть неуместно в повседневных комплектах, уточнила Торопова.

По ее словам, еще одна потенциальная проблема — белоснежные сумки. Они эффектны на фотографиях, но в реальной жизни быстро теряют опрятный вид, особенно в дождливую или снежную погоду.

При этом некоторые ориентируются на «цвет года» по версии Pantone, выбирая аксессуары модных оттенков вроде ультрафиолетового или персикового. Однако, по мнению эксперта, стоит помнить: мода переменчива. Цвета, которые в настоящее время на пике популярности, завтра могут показаться устаревшими.

«Трендовые оттенки хороши, если они органично вписываются в ваш личный стиль. Но если хочется универсальности, лучше выбирать спокойную классику», — отметила Торопова.

При этом она уточнила, что выбор цвета сумки в зависимости от типа одежды. Для повседневных образов лучше подходят нейтральные оттенки: серый, хаки, теплый бежевый. Для офисного гардероба идеальны черный, темно-синий или графитовый. Для вечерних выходов стоит выбирать сумки насыщенных глубоких цветов: бордо, изумрудного, сапфирового. Если хочется добавить блеска — металлические оттенки золота или серебра.

Торопова добавила: если хочется, чтобы сумка оставалась актуальной несколько сезонов, стоит избегать чрезмерно ярких оттенков: ярко-оранжевого, кислотно-зеленого, фуксии. Такие цвета быстро надоедают глазу и сложнее сочетаются с изменяющимся гардеробом.

Светлые сумки требуют особенно бережного ухода: натуральная кожа быстро впитывает загрязнения. Темные цвета, в свою очередь, могут выгорать на солнце. При выборе важно учитывать не только эстетические предпочтения, но и образ жизни: насколько часто и в каких условиях планируется носить сумку.

Вместе с тем, выбирая сумку, стоит думать не только о моде, но и о практичности. Универсальные цвета — залог того, что аксессуар будет радовать долгие годы.

«Сумка должна не только украшать образ, но и работать на ваш стиль — облегчать, а не усложнять выбор одежды», — заключила Торопова.

Ранее, 30 апреля, персональный стилист Надежда Подчерняева рассказала «Известиям», что, при выборе одежды в интернет-магазине, имеет смысл обращать внимание на то, насколько бренд открыт в визуальном представлении своих изделий. Если в карточке товара есть крупные планы молний, швов, подкладки — скорее всего, производитель уверен в качестве пошива. Отсутствие таких деталей часто говорит об обратном.