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Стилист дала советы по выбору одежды в онлайн-магазинах и маркетплейсах

Стилист Подчерняева: при выборе вещи стоит обратить внимание на фотографии швов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Чтобы найти хорошие вещи в онлайн-магазинах и маркетплейсах, важно понимать не только стили брендов, но и то, как устроены сами платформы, отметила персональный стилист Надежда Подчерняева. Она рассказала «Известиям» 30 апреля, что нужно учесть при выборе одежды в Сети.

«Маркетплейсы становятся удобной отправной точкой: здесь аккумулируется информация о разных марках, и при правильном подходе можно не просто сделать удачную покупку, а постепенно выстроить целую систему поиска. Например, рекомендательные ленты могут упростить выбор, но только если вы уже настроили их под себя — добавляли понравившиеся вещи в избранное, просматривали карточки, совершали покупки. Тогда алгоритмы начинают считывать ваши предпочтения и предлагать уместные варианты», — объяснила эксперт.

По ее словам, до этого момента полезно работать вручную: заходить на витрины брендов, смотреть весь ассортимент, особенно в рамках коллекций. При этом эксперт обратила внимание на то, что многие марки работают в капсульном формате: предлагают вещи, заранее сочетающиеся по цвету, крою и стилистике. Это снижает риск купить «вещь-одиночку», которая не задержится долго в гардеробе.

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«Кроме того, имеет смысл обращать внимание на то, насколько бренд открыт в визуальном представлении своих изделий. Если в карточке товара есть крупные планы молний, швов, подкладки — скорее всего, производитель уверен в качестве пошива. Отсутствие таких деталей часто говорит об обратном», — подчеркнула Подчерняева.

Еще одним маркером она назвал базовую линейку. Если у бренда хорошо сделаны простые вещи вроде футболок или джинсов, тогда можно доверять и более сложным моделям.

«Онлайн-шопинг не ограничивается сайтами брендов и маркетплейсами. Pinterest можно использовать не только как источник вдохновения, а как поисковик. Например, написать linen wide-leg trousers brand или wool coat small designer, и соцсеть предложит реальные бренды — от азиатских нишевых марок до европейских бутиков, которые часто потом можно найти на привычных для шоппинга платформах», — сказала стилист.

Также можно следить за вещами, которые появляются в кино и клипах. Как уточнила эксперт, на Reddit, IMDb и Tumblr часто разбирают образы героев по полочкам, указывают бренды и модели. При этом можно заметить конкретную вещь или открыть для себя новые бренды, которых нет в привычной зоне видимости.

«В итоге грамотный покупатель — это не тот, кто умеет просто фильтровать по цене, а тот, кто умеет анализировать ассортимент, отслеживать визуальные связи между товарами и работать с платформами как со сложными, но очень полезными инструментами», — заключила Подчерняева.

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что объем трат россиян на предметы гардероба с начала года вырос на 36%. При этом они покупали одежду и обувь на 29% чаще, а средний чек увеличился на 5%, до 2663 рублей. Это следует из данных Почта Банка. Эксперты объяснили общий рост трат на одежду и обувь сезонным всплеском спроса на обновление гардероба к весне.

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