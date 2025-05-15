Пожар на птицефабрике в Астраханской области полностью потушен
Пожарные полностью потушили пожар на птицефабрике «Владимировская» в Ахтубинском районе Астраханской области. Об этом 15 мая сообщило областное управление МЧС России.
«Пожар на птицефабрике полностью потушен», — указано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что на месте происшествия работают дознаватели МЧС, а также специалист испытательной пожарной лаборатории.
О пожаре на птицефабрике «Владимировская» в Астраханской области стало известно ранее в тот же день. Площадь возгорания составила приблизительно 2 тыс. кв. м. При пожаре погибло около 166 тыс. кур, люди не пострадали. К тушению привлекались 25 специалистов и восемь единиц техники.