В Подмосковье ввели фиксированный штраф за борщевик

Размер штрафа за неустранение борщевика Сосновского теперь составляет 5 тыс. рублей. Закон для собственников земельных участков приняли 15 мая депутаты Мособлдумы на заседании.

«В ходе 111-го заседания Мособлдума приняла закон, <...> установив для собственников земельных участков фиксированный размер штрафа за непроведение мероприятий по удалению со своих владений борщевика Сосновского — теперь он составляет 5 тыс. рублей», — следует из сообщения на сайте Мособлдумы.

Уточняется, что закон вступит в силу через 10 дней после его публикации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, до этого в Подмосковье штраф за нарушение варьировался от 2 до 5 тыс. рублей. Однако, по мнению комитета Мособлдумы, тогда мера не была эффективной.

Ранее, 17 апреля, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о работе над созданием биопестицида на основе натуральных грибов для борьбы с борщевиком Сосновского. По его словам, растение представляет серьезную угрозу для экосистемы из-за своей высокой выживаемости.