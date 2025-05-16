Эксперты рассказали о росте стоимости новостроек в Московской области

По итогам апреля на первичном рынке Московской области средневзвешенная цена 1 кв. м составила 196 790 рублей. За год она выросла на 4,9%. Это следует из данных риелторской и консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 16 мая.

На рынке новостроек экспонировалось 49,1 тыс. лотов (+8,4% за год) в 215 проектах, где 47,6 тыс. — квартиры и 1,5 тыс. — апартаменты. Было зарегистрировано 3,7 тыс. договоров долевого участия: показатель уменьшился за месяц на 14,8%, за год — на 6,1%. С апартаментами было зарегистрировано 35 сделок, с квартирами — 3,6 тыс.

«Доля предложений квартир на рынке новостроек Подмосковья сейчас достигает 97%, а апартаментов — всего 3%. В свою очередь, в Москве эти показатели сегодня составляют 87% и 13% соответственно. Очевидно, что в Московской области апарт-комплексы так и не стали по-настоящему популярным форматом недвижимости. Более того, их число начало сокращаться еще до запрета на проектирование новых объектов, который действует с 2025 года», — отметил управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин.

Доля сделок с привлечением ипотечного кредита к апрелю достигла 71%. Средняя ставка по рыночной ипотеке в апреле составляла 26,7%.

«На фоне снижения банковских надбавок по семейной ипотеке доля кредитных сделок в апреле выросла до 71% (+1 процентный пункт за месяц). Устойчивый тренд на рост доли сделок с ипотекой сохраняется с декабря 2024 года. Семейные кредиты, безусловно, стали главным драйвером активности на ипотечном рынке. Но также нередко клиенты вынуждены оформлять рыночные займы на остаток стоимости квартиры по окончании действия рассрочек», — рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что в России в апреле подорожало вторичное жилье. Стоимость 1 кв. м увеличилась в среднем в городах-миллионниках на 0,7%, до 142 тыс. рублей, следует из данных сервиса «Яндекс Недвижимость». Лидером по росту цен стала Пермь, на втором месте — Ростов-на-Дону, на третьем — Екатеринбург.