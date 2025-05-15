В Москве мужчина подменил два смартфона в ПВЗ за 210 тыс. рублей
В Москве задержали 21-летнего мужчину, который подозревается в подмене смартфонов в пункте выдачи заказов (ПВЗ) с маркетплейсов. Об этом 15 мая сообщил источник «Известий».
По его словам, инцидент произошел в апреле. Потерпевшая заказала два смартфона на общую сумму 210 тыс. рублей, но не дождалась их.
Подозреваемый полностью раскаялся в содеянном. Ему назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
В Санкт-Петербурге в феврале полицейские задержали двух жителей Всеволожского района, которые взламывали аккаунты пользователей маркетплейсов с целью похищения товаров.