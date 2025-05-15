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В МВД РФ рассказали о способах не попасть в базу дропперов

В МВД рассказали, как не попасть в базу дропперов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Гражданам России не следует передавать карту третьим лицам, чтобы не попасть в базу дропперов. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Как не попасть в базу дропперов? Не передавайте свою карту третьим лицам, не совершайте переводы по просьбе незнакомцев, при ошибочном переводе сразу обращайтесь в банк. Главное — не участвовать в противоправных схемах», — говорится в опубликованных в Telegram-канале карточках.

В ведомстве также уточнили, что с 15 мая возможности дропперов для вывода и обналичивания денег будут дополнительно ограничены.

«Банк России формирует базу данных о лицах, причастных к мошенническим операциям (допперах). В нее попадает информация от банков и правоохранительных органов», — добавили в киберполиции.

Лица, которые попали в базу, с 15 мая могут ежемесячно переводить не более 100 тыс. рублей.

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12 мая МВД сообщило, что мошенники под видом покупателей могут похитить данные банковских карт, предлагая оплатить товар продавцу через безопасный платеж на якобы защищенном сайте. Уточнялось, что злоумышленники связываются с продавцом с целью приобрести товар. Затем, когда дело доходит до оплаты, они говорят, что внесли деньги якобы на безопасный счет на защищенном сайте, после чего присылают жертве ссылку, которая ведет на фишинговый сайт.

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