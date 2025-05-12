В МВД предупредили о мошенничестве через платеж на якобы защищенном сайте
Мошенники под видом покупателей могут похитить данные банковских карт, предлагая оплатить товар продавцу через безопасный платеж на якобы защищенном сайте. Об этом 12 мая сообщило ТАСС управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
Согласно данным ведомства, злоумышленники связываются с продавцом с целью приобрести товар или услугу. Затем, когда дело доходит до оплаты, они говорят, что внесли деньги якобы на безопасный счет на защищенном сайте, после чего присылают жертве ссылку, которая ведет на фишинговый сайт.
Как только человек переходит по ссылке и вводит свои данные, они сразу оказываются в руках мошенников, которые опустошают банковский счет. Сотрудники МВД подчеркнули, что покупать и продавать товары лучше всего в проверенных магазинах и на маркетплейсах, а перед покупкой следует изучать отзывы.
В УБК МВД России 11 мая сообщили, что мошенники начали создавать фейковые групповые чаты, придавая им видимость официальности, чтобы ввести людей в заблуждение. Так, злоумышленники выдают себя за работодателей и добавляют людей в чаты, где «коллеги» делятся опытом и утверждают, что уже прошли процедуры, к которым мошенникам нужно склонить пользователя.