Во Франции заявили о негативном влиянии антироссийских санкций на страну
Санкции США против России, которые могут ввести, в случае если не будет достигнуто мирное соглашение с Киевом, окажут влияние и на саму Францию, которая до сих пор приобретает газ у РФ. Несмотря на это, Париж их всё равно поддерживает. Об этом 15 мая написал французский политик Жоффре Болле из партии «Патриоты» Флориана Филиппо на своей странице в соцсети X.
«А кто покупает российский газ? Франция! Давайте же возьмем Россию за горло и навлечем сами на себя 500-процентные пошлины, по крайней мере на тот экспорт, который у нас еще остался», — привело его слова ТАСС.
Болле также напомнил, что план сенатора США Линдси Грэма (внесен РФ в перечень экстремистов и террористов), которого поддерживает президент Франции Эмманюэль Макрон, предполагает собой введение тарифов, размер которых составит 500% в отношении товаров из государств, приобретающих топливо, газ или уран из России.
В феврале главы МИД Европейского союза (ЕС) утвердили 16-й пакет санкций против России. В санкционный список вошли 48 физических лиц и 35 организаций. Кроме того, министры иностранных дел ЕС наложили на 13 банков запрет на доступ к системе SWIFT.
Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин 19 февраля заявил «Известиям», что любые антироссийские санкции являются нарушением международных правил торговли и проявлением агонии европейских режимов.