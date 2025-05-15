На станцию метро «Таганская» в Москве вернули барельеф со Сталиным
На станцию «Таганская» Московского метрополитена вернули воссозданный барельеф с изображением главы СССР Иосифа Сталина. Открытие приурочено к 90-летию метро Москвы, юбилей отмечается 15 мая.
Исторический барельеф «Благодарность народа вождю-полководцу» будет располагаться в переходе между станциями Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий. Он посвящен Победе в Великой Отечественной войне, композиция изображает Сталина в окружении людей на Красной площади.
Как уточнили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, до 1966 года барельеф размещался в торце «Таганской» Кольцевой линии, но во время строительства пересадки на другую ветку метро он был утрачен.
Специалисты воссоздали композицию по архивным фотографиям и документам, отметили в Telegram-канале ведомства.
Президент РФ Владимир Путин 13 мая заявил, что культурное достояние и творческое богатство являются мощным фундаментом для консолидации российского общества. Он подчеркнул, что поддержка различных проектов в сфере культуры — это большой вклад в укрепление единства России.