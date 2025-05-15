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ГАИ объявила трехдневный рейд на нетрезвых водителей в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Госавтоинспекция Москвы проведет трехдневное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» в столице. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале 15 мая.

Рейд пройдет с 16 по 18 мая. В Госавтоинспекции призвали участников дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения и своевременно сообщать в полицию по номеру 102 или 112 о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих.

«Сотрудники Госавтоинспекции Москвы готовы предпринять все оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем. Госавтоинспекция напоминает всем автолюбителям, что потребление алкоголя и вождение автотранспорта — несовместимые вещи, которые могут привести к страшным последствиям», — подчеркнули в ведомстве.

Прошлый рейд Госавтоинспекции Москвы был посвящен пресечению нарушений, связанных с тонировкой, несоответствующей требования техрегламента о безопасности. Тогда по итогам рейда, который проводился с 25 апреля по 12 мая, автоинспекторы пресекли 17,9 тыс. нарушений, связанных с превышением норм тонировки стекол автомобиля.

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Накануне сообщалось, что Госдума готовится принять правительственный законопроект, который расширяет права Госавтоинспекции по отзыву и аннулированию водительских прав. Он доработан ко II чтению. Процедура будет применяться при обнаружении противопоказаний к вождению во время медосмотра или диспансеризации.

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