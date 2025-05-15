В ЛНР украинский беспилотник атаковал школу
Беспилотник (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по школе в Приволье Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 15 мая проинформировали в правительстве региона.
«Целью вражеского дрона ВСУ стала школа в Приволье. Никто из жителей не пострадал, так как атака БПЛА была ночью», — говорится в Telegram-канале.
Уточняется, что в результате атаки образовательное учреждение получило повреждения. В одном из помещений на первом этаже из-за осколков были посечены стены и потолок, выбиты окна.
13 мая сообщалось об ударе ВСУ по асфальтобетонному заводу в Луганске. Из-за этого на территории объекта произошло возгорание.