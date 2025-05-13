Беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске

Три ударных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. Об этом во вторник, 13 мая, сообщило правительство Луганской Народной Республики (ЛНР).

«В результате на производственной площадке произошло возгорание», — уточняется в Telegram-канале.

В правительстве рассказали, что спустя менее чем через час после первого инцидента еще один украинский дрон нанес удар по территории завода. Информация о пострадавших уточняется.

Накануне не менее пяти взрывов зафиксировано при обстреле украинскими военными Каменки-Днепровской. Также в результате обстрела было обесточено 1152 абонента.