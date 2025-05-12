ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области

Не менее пяти взрывов зафиксировано при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каменки-Днепровской. Об этом 12 мая сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее пяти взрывов», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Уточняется, что в результате обстрела обесточено 1152 абонента.

«Прошу жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки», — добавил губернатор.

7 мая глава городской администрации Энергодара Максим Пухов заявил, что в результате атаки дрона ВСУ на город были повреждены три автомобиля. Пострадавших в результате инцидента нет, возгорания также не произошло.