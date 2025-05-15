В Подольске задержали трех человек за похищение и вымогательство 5 млн рублей

В Подольске задержаны три человека, подозреваемые в похищении знакомого и вымогательстве у него 5 млн рублей. Об этом 15 мая проинформировали в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

«Установлено, что 14 мая 2025 года <...> подозреваемые, находясь в городе Подольске на улице Большая Серпуховская рядом с домом, подошли к ранее знакомому им местному жителю и против его воли поместили мужчину в салон автомобиля, надели на его руки наручники и стали требовать передачи им 5 млн рублей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Впоследствии фигуранты ударили мужчину по голове и увезли в лесополосу, где стали угрожать и демонстрировать пистолет. Потерпевшему спустя время удалось открыть дверь машины, в которой его удерживали, и сбежать, после чего он направился к шоссе, по которому проезжали сотрудники правоохранительных органов.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Следователи также провели осмотр места происшествия, изъяли пневматический пистолет. На данный момент правоохранительные органы проводят допросы.

Ранее, 24 марта, сообщалось, что по факту совершения похищения предпринимателя бандой в Москве пятерых ее участников приговорили к лишению свободы на сроки от 10 до 13 лет. Их признали виновными в вымогательстве, похищении человека и мошенничестве.