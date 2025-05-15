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В Подольске задержали трех человек за похищение и вымогательство 5 млн рублей

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Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets
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В Подольске задержаны три человека, подозреваемые в похищении знакомого и вымогательстве у него 5 млн рублей. Об этом 15 мая проинформировали в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

«Установлено, что 14 мая 2025 года <...> подозреваемые, находясь в городе Подольске на улице Большая Серпуховская рядом с домом, подошли к ранее знакомому им местному жителю и против его воли поместили мужчину в салон автомобиля, надели на его руки наручники и стали требовать передачи им 5 млн рублей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Впоследствии фигуранты ударили мужчину по голове и увезли в лесополосу, где стали угрожать и демонстрировать пистолет. Потерпевшему спустя время удалось открыть дверь машины, в которой его удерживали, и сбежать, после чего он направился к шоссе, по которому проезжали сотрудники правоохранительных органов.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Следователи также провели осмотр места происшествия, изъяли пневматический пистолет. На данный момент правоохранительные органы проводят допросы.

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Ранее, 24 марта, сообщалось, что по факту совершения похищения предпринимателя бандой в Москве пятерых ее участников приговорили к лишению свободы на сроки от 10 до 13 лет. Их признали виновными в вымогательстве, похищении человека и мошенничестве.

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