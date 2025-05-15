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Епархиальный церковный музей создали в Псковской области

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Фото: администрация Великих Лук
dzen
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Первый в Псковской области Епархиальный церковный музей создали в Великих Луках. Его открытие состоялось 14 мая, накануне Международного дня музеев. Музей разместился на втором этаже здания Великолукской епархии.

Как сказал на открытии епископ Великолукский и Невельский Сергий, музей создавался не только для внутрицерковного пользования. Его смогут посещать все интересующиеся историей и церковным искусством. Сюда будут приходить студенты, школьники и простые горожане. Этому предшествовала многолетняя работа по сбору экспонатов, в том числе из заброшенных и закрытых храмов.

В экспозиции музея — старинные иконы, рукописные ноты для церковного хора, дореволюционные церковные книги, облачения священнослужителей, церковные газеты и журналы XIX–XX веков, нательные кресты священнослужителей, которые погибли в годы репрессий.

Среди уникальных экспонатов — старинный ключ от древнего собора, его нашли при раскопках на территории Великолукской крепости. Центральное место в экспозиции занимает икона «Огненное восхождение пророка Илии». Это многофигурная композиция, посвященная земным и небесным событиям из жизни святого. Икону восстановили практически по фрагментам, пишет Псковская лента новостей.

Ранее сообщалось, что в Пскове появятся 14 зон охраны культурного наследия. Их утвердили региональный комитет по охране объектов культурного наследия и Министерство культуры России.

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