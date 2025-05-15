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Банки усилят контроль за операциями с бюджетными средствами

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Банки усилят контроль за трансакциями с бюджетными средствами, которые имеют признаки обналичивания, — например, грантами или гостендерами. ЦБ будет требовать более тщательного контроля за такими операциями — это следует из обновленного проекта положения регулятора 375-П (есть у «Известий»). Если финорганизация признает перевод подозрительным, в будущем сомнительные операции этого лица могут блокировать и дополнительно проверять.

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«Нововведения могут затронуть также юрлиц и индивидуальных предпринимателей», — уточнил замруководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов.

Существует множество схем обналичивания госсредств, которые медицинские и образовательные организации получают для поддержки отдельных категорий работников, уточнил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. В результате таких махинаций деньги обычно попадают не к сотрудникам, а в руки администрации.

Схожие практики используются и при исполнении госзаказа, уточнил Александр Сафонов. Многие коррупционные схемы подразумевают обналичивание и использование целевых средств не по назначению — для этого их могут выводить через подставные компании.

Также организации перепродают товары, купленные за счет грантов или тендерных средств, а также проводят закупки у дочерних компаний и договорных поставщиков. В таком случае государственные средства просто утекают в сторонние компании и выводятся, говорят эксперты.

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