В «Росатоме» рассказали о строительстве АЭС в Киргизии
Россия готова приступить к строительству атомной станции малой мощности в Киргизии. При этом республика вначале должна определиться с конкретными параметрами проекта, заявил «Известиям» глава «Росатома» Алексей Лихачев.
«Тема, которая несколько лет назад встала в повестку дня, — это строительство в Киргизии малой атомной электростанции. Мы предложили нашим коллегам наш традиционный продукт, по которому контракты заключены и с Узбекистаном, и идут переговоры с Мьянмой, и у себя мы строим в Якутии такую станцию. <…> Наши партнеры сейчас определят этапы и уровень мощности, который необходим, и как только у них окончательно созреет запрос на конкретную конфигурацию этого проекта, надеюсь, мы приступим к его реализации», — сказал он.
Москва готова построить блочную АЭС мощностью от 110 до 440 МВт, добавил Лихачев.
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Станционный строитель: Россия готова приступить к возведению АЭС в Киргизии