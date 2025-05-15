Станционный строитель: Россия готова приступить к возведению АЭС в Киргизии

Россия готова приступить к строительству атомной станции малой мощности в Киргизии, однако Бишкек вначале должен определиться с конкретными параметрами проекта, заявил «Известиям» глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Москва может построить малую блочную АЭС мощностью от 110 до 440 МВт. «Росатом» уже реализует подобные проекты в других странах, включая Узбекистан. Но пока на территории Центральной Азии нет ни одной АЭС. Почему в последние годы их строительство стало важным вопросом для региона и в чем заключаются интересы РФ — в материале «Известий».

РФ может возвести АЭС малой мощности

Россия готова приступить к строительству атомной станции малой мощности в Киргизии. При этом республика вначале должна определиться с конкретными параметрами проекта, заявил Известиям глава «Росатома» Алексей Лихачев.

— Тема, которая несколько лет назад встала в повестку дня, — это строительство в Киргизии малой атомной электростанции. Мы предложили нашим коллегам наш традиционный продукт, по которому контракты заключены и с Узбекистаном, и идут переговоры с Мьянмой, и у себя мы строим в Якутии такую станцию. <…> Наши партнеры сейчас определят этапы и уровень мощности, который необходим, и как только у них окончательно созреет запрос на конкретную конфигурацию этого проекта, надеюсь, мы приступим к его реализации, — сказал он.

Москва готова построить блочную АЭС мощностью от 110 до 440 МВт, добавил Лихачев. АЭС малой мощности в Киргизии предполагается реализовать на базе установки РИТМ-200Н, прототипом которой стал реактор, разработанный РФ для атомных ледоколов нового поколения.

Ранее заместитель министра энергетики Киргизии Талайбек Байгазиев заявил, что республика обсуждает с «Росатомом» строительство одного или трех энергоблоков малой атомной станции РИТМ-200Н мощностью до 330 МВт. Соответствующий меморандум о строительстве стороны подписали на всемирной выставке «Экспо-2022» в ОАЭ.

Российская сторона изучала земельные участки Киргизии, на которых потенциально может быть построен объект. Но здесь были сложности: практически вся территория республики находится в зоне повышенной сейсмической опасности. Поэтому на возможное возведение АЭС может потребоваться примерно шесть-семь лет, предупреждали ранее власти республики.

Киргизия заинтересована в строительстве АЭС из-за резкого роста энергодефицита. Его причина заключается в снижении выработки энергии на местных ГЭС из-за низкого уровня воды, изношенности оборудования и повышения спроса на электроэнергию. Поэтому в 2023-м руководство республики ввело режим чрезвычайной ситуации в энергетике до 2026-го.

При этом Россия и Киргизия активно сотрудничают и по другим направлениям в этой сфере.

— Мы очень хорошо работаем с Киргизией, с правительством, с министерством экологии по нейтрализации хвостохранилищ, ликвидации наследия уранодобывающих предприятий. И в этом смысле целый ряд регионов Киргизии уже выведен из-под риска каких-то последствий, возможных экологических аварий, — добавил Алексей Лихачев.

Почему Центральная Азия проявляет интерес к атомной энергетике

В строительстве АЭС заинтересована не только Киргизия, но и Центральная Азия в целом. При этом в настоящий момент в странах региона нет ни одной атомной электростанции.

— Есть целый спектр вопросов, из-за которых региону нужны АЭС. Первый — это реальный дефицит электроэнергии. В регионе со времен Советского Союза было сформировано единое кольцо, которое подразумевало распределение электроэнергии. После распада СССР эта ситуация изменилась. Страны, несмотря на то что у них была довольно развитая инфраструктура по меркам тех лет, не сильно модернизировали ее в течение периода независимости, — рассказала «Известиям» научный сотрудник ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова Дарья Сапрынская.

Страны региона страдают от устаревшей инфраструктуры, которую не в состоянии обновить собственными силами. Энергетический дисбаланс может серьезно нарушить социальную стабильность в государствах региона.

Осенью 2024 года в Узбекистане начали строительство АЭС совместно с «Росатомом». Она расположится на границе между Узбекистаном и Казахстаном, неподалеку от озера Тузкан в Джизакской области.

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев называл проект атомных станций жизненно важным для страны. Он подчеркивал, что у республики есть большие запасы урана. Необходимость возведения объекта в Узбекистане объяснили ростом потребления электричества и переходом на экологически чистую энергию.

Директор Агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев ранее подчеркнул: сегодня Россия — единственная страна, обладающая опробованной технологией малой атомной энергетики. «Эти реакторы уже более 60 лет используются на атомном флоте. Сейчас они адаптированы для наземного использования», — заметил он.

Кроме Узбекистана и Киргизии «Росатом» ранее предлагал строительство АЭС на выгодных условиях и Казахстану. Дефицит электроэнергии остается острым вопросом и для этой республики. Например, по оценкам местного министерства энергетики, он будет наблюдаться в стране как минимум до 2029 года.

6 октября 2024-го в Казахстане прошел референдум о строительстве АЭС. По результатам плебисцита, строительство атомной электростанции в стране поддержали 71,12% проголосовавших. АЭС возведут в селе Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области.

Власти Казахстана изучали предложения нескольких возможных поставщиков ядерных технологий. Это южнокорейская KHNP, китайская компания CNNC, французская EDF и «Росатом». В апреле глава казахстанского МИДа Мурат Нуртлеу заявил, что Астана рассчитывает, что РФ и республика будут продвигаться в вопросе строительства первой в истории страны АЭС.

Москва обсуждает вопрос возведения атомной станции и с Таджикистаном: Алексей Лихачев ранее сообщил, что Душанбе изучает предложение РФ, связанное со строительством в республике АЭС малой мощности. При этом в Таджикистане электричество производится на гидроэлектростанциях и частично — на тепловых. Фактически атомная энергетика в стране не развита.

В возведении АЭС заинтересованы не только страны Центральной Азии, но и российская сторона.



— Их строительство — это одна из наших визитных карточек, госкорпорация «Росатом» — одна из наиболее прибыльных. У нее очень специфичный продукт, — говорит «Известиям» Дарья Сапрынская.



Кроме того, для России все вопросы, связанные со странами Центральной Азии, важны с точки зрения той же самой безопасности: любая дестабилизация в регионе может сказаться и на обстановке в нашем приграничье.