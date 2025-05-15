Magyar Hirlap сообщила об уничтожении БПЛА ВСУ силами ПВО Венгрии
Силы венгерской противовоздушной обороны (ПВО) сбили над границей с Украиной беспилотный летательный аппарат. Об этом в среду, 14 мая, сообщила Magyar Hirlap.
По данным газеты, венгерское правительство считает, что дрон мог использоваться украинскими спецслужбами в разведывательных целях.
Согласно источникам в разведке, инцидент является частью многомесячной войны секретных служб Украины и Венгрии. Газета утверждает, что инцидент произошел еще на прошлой неделе, но известно о нем стало только сейчас. При этом никаких официальных заявлений со стороны правительства Венгрии на этот счет не было.
Ранее, 13 мая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об операции украинских спецслужб против страны. По словам Орбана, целью действий Киева было срыв голосования по вопросу членства Украины в Европейском союзе.