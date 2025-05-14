Муральный ущерб: «боец ВСУ» с граффити в Дзержинском оказался фотомоделью

Жители подмосковного Дзержинского добились удаления со стены дома мурала в честь участников СВО, посчитав, что на нем изображен боец ВСУ. Такую версию распространили украинские СМИ, найдя аналогичную картинку на агитационных плакатах батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Как выяснили «Известия», в реальности фото не имеет отношения ни к ВСУ, ни к российской армии: оно была сделано не позднее 2019 года с участием мужчины-модели в военной экипировке без опознавательных знаков и опубликовано на сервисе с фотографиями для дизайнеров.

Кого нарисовали на стене дома в Дзержинском

Накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне среди жителей подмосковного города Дзержинский стала распространяться новость о том, что на стене жилого дома на улице Дмитрия Донского изображен солдат ВСУ. К фото мурала на фасаде здания в соцсетях прилагались скриншоты с украинских сайтов, где такой же боец изображен на агитационных материалах ВСУ и 3-й штурмовой бригады, сформированной из участников батальона «Азов». Эту же новость подхватили и украинские СМИ.

Фото: vk.com/Подслушано в Дзержинском



В публикациях Telegram-каналов уточнялось, что изображение было сделано по заказу местной администрации за 1,6 млн рублей. В результате скандала бойцу на мурале сначала дорисовали российский флаг и символ Z, а затем и вовсе закрасили.



Тендер с заданием расписать стену площадью 800 кв. м за 1,6 млн действительно был размещен администрацией Дзержинска. Выбранным исполнителем указан Павел Щеклин — граффити-художник и основатель компании Graffity Russia. В комментариях «Известиям» он рассказал, что его сотрудники использовали для создания изображения нейросети, интегрированные с сервисами для дизайнеров.

Фото: vk.com/Подслушано в Дзержинском

— Мы воспользовались сервисом стоковых фото с интегрированной нейросетью, поставили ей задачу сделать изображение по ТЗ заказчика, — сказал Щеклин. — Нам она выдала изображение, как потом оказалось, это было практически не измененное фото из общедоступного каталога. Мы без задней мысли использовали его в работе.

Фотомодель из стоков

Как выяснили «Известия», исходник злополучного изображения — работа рижского фотографа Эндрю Поплавского, сделанная не позже 2019 года. В портфолио Поплавского десятки тысяч фотографий на самые разные темы, в том числе на военную тематику, — облаченные в средневековые латы рыцари, конкистадоры, римские легионеры, герои компьютерных игр и фантастических произведений.

Фото: Telegram

На использованном Щеклиным фото, созданном под поисковый запрос «современный солдат», — мужчина-модель в военной форме без опознавательных знаков. Безымянный воин неоднократно использовался в публикациях, успев побывать и солдатом НАТО, и ВС РФ, и Росгвардии, и ВСУ, и бойцом ЧВК, и миротворцем ООН.

По словам Павла Щеклина, ситуация с муралом научила его быть бдительнее с нейросетями.

— Теперь каждый эскиз, каждую мелочь и ромашку будем рисовать вручную и всё перепроверять от греха подальше, — говорит художник.

Снимок из фотобанка использовался в том числе для рекламы службы в батальоне «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Фото: Telegram

Впрочем, Щеклин даже видит в ситуации и плюсы — полагает, что благодаря скандалу будет уделено внимание другим работам его команды, созданным за 15 лет ее существования.



Стену дома в Дзержинском Graffity Russia всё равно зарисует, но уже на другую тематику, чтобы не волновать общественность. Работы будут выполнены в рамках текущего тендера, доплаты из бюджета для этого не потребуются.