В МВД дали советы по защите от представляющихся полицейскими мошенников

Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ рассказали, чего по телефону никогда не скажет реальный полицейский.

В беседе с aif.ru в среду, 14 мая, в ведомстве подчеркнули, что настоящий сотрудник правоохранительных органов не может позвонить гражданину с требованием выполнить некие определенные действия. Если представившийся полицейским абонент ведет себя именно так, следует относиться к нему как к мошеннику.

В МВД добавили, что правоохранитель может только пригласить гражданина в отделение полиции, подтвердив вызов повесткой.

13 мая киберполиция назвала данные, которые никогда нельзя никому сообщать. Специалисты напомнили, что чем меньше личной информации раскрывает человек, тем сложнее его обмануть. Так, никому не следует сообщать сведения, связанные с картой, среди которых номер, срок действия, CVC/CVV-код, логины и пароли от интернет-банка, коды из СМС, пуш-уведомления подтверждения, сообщает НСН. Помимо этого, не следует сообщать данные персональных документов, об адресе проживания, номерах родственников, маршрутах поездок, местоположении в режиме реального времени, пишет Life.ru. Нельзя отправлять фото паспортов, ИНН и СНИЛС, уточняет ИА Регнум.

В тот же день киберэксперт Юрий Силаев рассказал RT, как действовать при утечке персональных данных мошенникам. По его словам, прежде всего следует заблокировать банковские карты, позвонив в банк и попросив о блокировке текущих реквизитов и выпуске новых карт. Это остановит несанкционированные списания. Также следует сообщить в банк о случившемся и написать заявление. Силаев посоветовал также сменить логины и пароли в ключевых сервисах, обратиться в полицию и на горячую линию МВД, написать заявление и приложить доказательства, если они есть, сообщает 360.ru.