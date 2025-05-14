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В МВД дали советы по защите от представляющихся полицейскими мошенников

МВД: полицейский по телефону не может требовать определенных действий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ рассказали, чего по телефону никогда не скажет реальный полицейский.

В беседе с aif.ru в среду, 14 мая, в ведомстве подчеркнули, что настоящий сотрудник правоохранительных органов не может позвонить гражданину с требованием выполнить некие определенные действия. Если представившийся полицейским абонент ведет себя именно так, следует относиться к нему как к мошеннику.

В МВД добавили, что правоохранитель может только пригласить гражданина в отделение полиции, подтвердив вызов повесткой.

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13 мая киберполиция назвала данные, которые никогда нельзя никому сообщать. Специалисты напомнили, что чем меньше личной информации раскрывает человек, тем сложнее его обмануть. Так, никому не следует сообщать сведения, связанные с картой, среди которых номер, срок действия, CVC/CVV-код, логины и пароли от интернет-банка, коды из СМС, пуш-уведомления подтверждения, сообщает НСН. Помимо этого, не следует сообщать данные персональных документов, об адресе проживания, номерах родственников, маршрутах поездок, местоположении в режиме реального времени, пишет Life.ru. Нельзя отправлять фото паспортов, ИНН и СНИЛС, уточняет ИА Регнум.

В тот же день киберэксперт Юрий Силаев рассказал RT, как действовать при утечке персональных данных мошенникам. По его словам, прежде всего следует заблокировать банковские карты, позвонив в банк и попросив о блокировке текущих реквизитов и выпуске новых карт. Это остановит несанкционированные списания. Также следует сообщить в банк о случившемся и написать заявление. Силаев посоветовал также сменить логины и пароли в ключевых сервисах, обратиться в полицию и на горячую линию МВД, написать заявление и приложить доказательства, если они есть, сообщает 360.ru.

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