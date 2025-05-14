Представители России и Грузии обсудили расширение товарооборота

Представители РФ и Грузии 14 мая обсудили расширение товарооборота между государствами. Российская сторона подготовила к данной встрече несколько протоколов испытаний.

«Желающих очень много, потому что главная проблема бизнеса — это рынки сбыта, и у нас рядом сосед очень большой», — уточнил председатель управления бизнес-ассоциации Заза Нишнианидзе в беседе с корреспондентом «Известий» Ксенией Солдатовой.

Товарооборот между РФ и Грузией продолжает расти, в 2024 году он составил более $2,5 млрд. Грузия экспортирует на территорию России вино и другой алкоголь, минеральную воду, лимонады, а также фрукты и овощи.

Президент международной ассоциации «Антиконтрафакт», председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции Владислав Резник подчеркнул, что у Тбилиси есть возможность производить коньячный дистиллят, который находится в РФ в недостатке. Кроме того, он выразил радость по поводу того, что Грузию не удалось втянуть в антироссийскую кампанию.

В том числе из РФ в Грузию экспортируют нефть и нефтепродукты, газ, изделия из стали. Также Россия является для страны крупнейшим поставщиком пшеницы. Одно из предложений грузинской стороны на встрече касалось поставок данного ресурса. Отмечается, что в настоящее время фуры перевозят через Верхний Ларс порядка 500 тыс. т зерна в год

На встрече стороны обсудили, что пункт пропуска стоит не только разгрузить, но также усилить контроль за тем, что через него провозят. Грузинская сторона пообещала в ближайшее время организовать новую лабораторию для этих целей. Еще одно предложение касалось взаимных расчетов.

Ранее в этот день сообщалось, что ассоциация «Антиконтрафакт» запустила масштабный проект в новых регионах России и Крыму. Он направлен на содействие усилиям государства в интеграции бизнеса и органов власти Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и Республики Крым в единое правовое и экономическое пространство.