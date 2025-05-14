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Ассоциация «Антиконтрафакт» запустила масштабный проект в новых регионах России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Ассоциация «Антиконтрафакт» запустила масштабный проект в новых регионах России и Крыму. Он направлен на содействие усилиям государства в интеграции бизнеса и органов власти Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и Республики Крым в единое правовое и экономическое пространство. Об этом «Известиям» сообщил 14 мая президент ассоциации, депутат Госдумы Владислав Резник.

В рамках инициативы организация предоставит бесплатную комплексную поддержку государственным структурам и предпринимателям новых субъектов. Программа включает дистанционное обучение специалистов по вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции, а также содействие в регистрации товарных знаков и получении патентов на объекты промышленной собственности.

«В год 80-летия Великой Победы мы запускаем проект особой исторической значимости. Как наши деды и прадеды воссоединили разрозненные части нашей великой Родины, так и мы сегодня укрепляем единство нашего экономического и правового пространства. Защита от контрафакта и поддержка честного бизнеса — это не просто экономические меры, это вопрос национальной безопасности и суверенитета. Мы не можем стоять в стороне. Несмотря на то что мы не финансовая структура, коллектив счел своим долгом чести помочь и содействовать усилиям государства в интеграции новых регионов», — заявил Резник.

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Проект уже получил официальную поддержку глав регионов. Руководители субъектов высоко оценили значимость инициативы для развития региональной экономики и отметили ее своевременность в контексте интеграционных процессов.

«Этот благотворительный проект — наш вклад в укрепление государственности на исконно русских землях. Мы помогаем не просто защитить интеллектуальную собственность, мы создаем систему, которая интегрирует экономику новых регионов в общероссийскую структуру на принципах справедливости и патриотизма. Подобно тому, как наши предки отстояли право на независимость и самоопределение, так и мы отстаиваем право наших сограждан на защиту от подделок и контрафакта. Вопрос защиты интеллектуальной собственности — это вопрос национального достоинства и исторической справедливости», — подчеркнул Резник.

Проект предусматривает полностью безвозмездное оказание услуг и реализуется в рамках законодательства РФ. Программа дистанционного обучения будет адаптирована под специфические потребности каждого региона и позволит существенно повысить эффективность системы противодействия незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции.

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