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Эксперт предупредил о мошенничестве на фоне нестабильного курса криптовалют

Эксперт Смирнов: колебания цены BTC способствуют росту мошеннической активности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова
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Резкие колебания стоимости биткоина (BTC) и других криптовалют способствуют росту мошеннической активности на рынке цифровых активов. В условиях «скачущего» рынка схемы обмана становятся более разнообразными и изощренными, а доверчивость пользователей — крайне высокой, рассказал директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаил Смирнов «Известиям» 14 мая.

«Когда рынок криптовалют характеризуется высокой волатильностью, особенно в периоды стремительного роста или падения стоимости биткоина, мошенники используют менее очевидные, но технологически продвинутые схемы», — отметил он.

Одной из самых распространенных, но эволюционирующих схем остаются фальшивые сайты и приложения популярных бирж и кошельков. Особенность современного фишинга — его сложность: мошенники создают сайты с валидными SSL-сертификатами, адресами, визуально неотличимыми от оригинала. Поддельные приложения также попадают в официальные магазины App Store и Google Play, что вводит в заблуждение даже опытных пользователей. После ввода seed-фразы или ключа доступ к активам полностью теряется, объяснил эксперт.

«Во время рыночной нестабильности резко растет количество «инсайдерских» групп, где эксперты обещают «раскачать» малоликвидные токены. Организаторы схемы закупают токен заранее, а затем массово распространяют информацию о якобы скором росте, провоцируя резкий всплеск интереса. После достижения пиковых значений монеты сбрасываются в рынок, оставляя инвесторов с обесцененными активами», — добавил он.

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Во время падения крупных токенов инвесторы ищут доход в альтернативных инструментах и переходят в DeFi. Этим пользуются мошенники, создавая видимость децентрализованных приложений. На деле смарт-контракты остаются под полным контролем разработчиков, которые могут в любой момент «осушить» пулы ликвидности или изменить параметры комиссий, уточнил Смирнов.

«На фоне нестабильности биткоина внимание инвесторов часто переключается на стейблкоины. Мошенники создают фейковые токены, якобы привязанные к доллару или другому активу, и продвигают их через ICO, форумы или «инвестиционные советы» в соцсетях. Подобные схемы особенно опасны, поскольку внешне токен может имитировать известный бренд (например, USDT с добавленным символом). После сбора ликвидности мошенники прекращают поддержку и выводят средства», — пояснил эксперт.

Также, по его словам, на фоне нестабильного курса классических криптовалют всё больше инвесторов обращают внимание на стейблкоины — цифровые активы, курс которых привязан к фиатным валютам (чаще всего — к доллару США). Существует более 200 стейблкоинов, но самыми популярными остаются USDT (Tether), USDC и DAI. Они кажутся безопасной альтернативой: нет колебаний курса, высокая ликвидность, широкая доступность на биржах.

Однако именно эта кажущаяся стабильность становится приманкой для новых схем обмана, подчеркнул эксперт. Мошенники нередко предлагают приобрести стейблкоины по «выгодному курсу» вне бирж — через Telegram-ботов, «проверенные контакты» или в комментариях под криптопостами. Также можно найти «обратные выкупы» USDT или USDC с якобы гарантированной прибылью — схема, которая на деле оказывается финансовой пирамидой.

Отдельное направление — фальшивые кошельки и смарт-контракты. Пользователь получает токены, которые выглядят как USDT, но не имеют отношения к реальному активу. Их нельзя ни перевести, ни обменять. Такие токены имитируют интерфейс популярных кошельков и могут вводить в заблуждение даже опытных пользователей.

«Перед тем как вводить данные, убедитесь, что вы используете официальный сайт криптоплатформы. Лучший способ — вводить URL вручную или пользоваться закладками. Используйте аппаратные кошельки и двухфакторную аутентификацию (2FA). Не доверяйте «инсайдерской» информации. Не сообщайте seed-фразы, приватные ключи и коды доступа и проверяйте контракты DeFi-проектов на аудит, а также храните стейблкоины только известных эмитентов», — подытожил Смирнов.

По данным площадки Binance, курс BTC достиг $105 тыс.

Ранее, 12 мая, основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев рассказал «Известиями», что курс биткоина в 2025 году может обновить исторический максимум и достигнуть $120–130 тыс. Он также добавил, что на рынок криптовалют вернулась ликвидность.

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