Более 20 участков региональных трасс отремонтировали в Подмосковье
В Московской области с начала дорожного сезона по нацпроекту отремонтировали покрытие на 23 участках региональных трасс. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонтный сезон в Подмосковье в самом разгаре, дорожники ведут работы больше чем на 220 участках дорог муниципальной и региональной сети. Уже завершили устройство покрытия на 23 региональных и более 100 муниципальных дорогах», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.
Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», работы прошли по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Так, в 15 округах на региональных участках уложили 33 км покрытия. Полностью завершен запланированный ремонт дорог местного значения в Люберцах и Реутове.
Ранее сообщалось, что в Серпухове капитально отремонтируют мост через реку Нару. Инженерное сооружение находится на федеральной трассе А-108 Московское большое кольцо, ожидается, что до конца 2025 года мост станет четырехполосным.