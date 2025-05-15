Американская Philip Morris зарегистрировала товарный знак в России
Американская табачная компания Philip Morris (производитель сигарет Marlboro, Bond и Parliamen) зарегистрировала товарный знак в России. Это следует из данных Роспатента, с которыми ознакомились 14 мая «Известия».
Согласно карточке компании, она зарегистрировала товарный знак Philip Morris Siesta Mix со сроком действия исключительных прав до 2034 года. Его правообладателем стал филиал компании в Швейцарии — Philip Morris Brand SARL. В числе продукции, которую она собирается распространять в России, указаны табак, сигареты, папиросы, сигариллы, заменители табака, электронные сигареты, табачные изделия для нагревания и др.
В начале марта 2022 года на фоне спецоперации России на Украине компания приостановила все инвестиции в РФ, в том числе запуск новых продуктов.
Летом 2022 года гендиректор Philip Morris International Яцек Ольчак в интервью Bloomberg заявил, что компания намерена покинуть российский рынок до конца года. По словам топ-менеджера, его структура занимает там заметную долю, однако все-таки собирается оставить страну. Он также заявил, что РФ была важным табачным рынком для Philip Morris, который был седьмой по величине, а доля компании на нем составляла 27%.
Руководство компании до 2023 года пыталось продать российские активы. Однако, как заявлял Ольчак, покупателей найти не удалось.