Шесть квартир пострадали при пожаре в пятиэтажке в Мурманске
В Мурманске в результате пожара в пятиэтажном доме пострадали шесть квартир, балконы трех из них выгорели по всей площади. Об этом региональное ГУ МЧС России сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Пожар произошел утром в среду, 14 мая, в пятиэтажке по Кольскому проспекту, 34. Погибших и пострадавших нет, пожарные при помощи спасустройств вывели 10 человек.
В результате пожара пострадали шесть квартир, три из них закопчены по всей площади, в двух обгорела мебель и вещи. Также полностью выгорели три балкона, еще три получили повреждения, пишет ИА «Би-порт». Судя по фото с места происшествия, в квартире на третьем этаже теперь отсутствует балконный блок.
Точная причина возгорания и его обстоятельства устанавливаются.
Вечером 12 мая в Мурманске случился пожар в девятиэтажке по улице Ломоносова. В результате погиб человек.