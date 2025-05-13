В Мурманске человек погиб при пожаре в квартире жилого дома
В Мурманске было ликвидировано возгорание в многоквартирном доме, при пожаре погиб человек. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в Telegram-канале регионального Главного управления МЧС.
«Огнеборцами была произведена эвакуация жильцов из подъезда, с помощью спасательных устройств было выведено 20 граждан», — заявила начальник пресс-службы ведомства Дина Рыгина.
Она добавила, что в пострадавшей квартире полностью сгорела одна из комнат. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м.
В ГУ МЧС России по Нижегородской области 10 мая сообщили, что в результате пожара в многоквартирном доме Кстовского района погиб мужчина. Причиной пожара, по предварительным данным, было нарушение правил использования электрооборудования.