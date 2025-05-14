Лихачев объяснил потребность Малайзии в плавучих АЭС
Малайзия намерена приобрести у России плавучие атомные электростанции (АЭС) из-за географических особенностей страны и удобства сборки. Об этом 14 апреля корреспонденту «Известий» Антону Золотницкому сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев
«Малазийцы выбирают плавучие АЭС мощностью 100 МВт каждая с топливным циклом до семи или восьми лет, фактически плавучие батарейки», — рассказал он.
Лихачев объяснил, что такой вариант привлек Малайзию из-за протяженной береговой линии и островной структуры страны.
«Их можно создавать здесь, в России, и привозить туда [в Малайзию], фактически, только для употребления», — добавил глава «Росатома».
27 февраля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим обсудили сотрудничество стран в сфере атомной энергетики. Шойгу подчеркнул, что достигнуты определенные успехи — в частности, речь идет о плавучей атомной станции в Певеке, которая уже начала свою работу.