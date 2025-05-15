​В порядке вреда: число краж аккаунтов в Telegram выросло вдвое

В Telegram резко выросло число краж аккаунтов — в I квартале похитили 887 тыс. профилей пользователей из России и других стран. Это почти сопоставимо со вторым полугодием 2024-го. В этом году атаки стали более автоматизированными за счет использования шаблонов, в том числе и благодаря применению ИИ . В такой ситуации, по словам экспертов, не только сами пользователи должны применять базовые меры защиты, но и мессенджер обязан обновлять такие инструменты безопасности, как, например, уведомления о входе, расширенные настройки приватности и борьба с фишингом.

Как мошенники воруют аккаунты и данные пользователей

В условиях развития цифровых технологий и увеличения объема информации мошенники всё чаще придумывают разные схемы обмана граждан, в том числе через соцсети и мессенджеры. И самые популярные из них, например Telegram, привлекают всё большее внимание злоумышленников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За первые три месяца 2025 года только одна из русскоязычных групп злоумышленников похитила более 887 тыс. аккаунтов пользователей из России и других стран, тогда как за второе полугодие 2024 года та же группа угнала более 1,2 млн профилей , рассказала «Известиям» старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 Мария Синицына. Она отметила, что это данные только по одной из групп, а всего было обнаружено не менее шести подобных, которые действуют против пользователей Telegram .

— Главная задача злоумышленников — добиться того, чтобы пользователь указал свой номер телефона, пароль от учетной записи и код из СМС от Telegram на фишинговом ресурсе, который внешне выглядит как официальная страница мессенджера , — объяснила эксперт.

Она отметила, что для достижения цели преступники стремятся использовать как свежие новостные поводы, так и проверенные уловки: обещание денежных призов и бесплатных подписок, голосование, доступ в приватный канал и другие, побуждая людей вводить конфиденциальные данные на фейковых ресурсах .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Недавно компания впервые зафиксировала «комбо-схему», в которой похищенный аккаунт автоматически начинает распространять мошеннические ссылки, рассказала эксперт.

— Злоумышленники угоняют аккаунты пользователей Telegram, а затем рассылают по списку контактов сообщения с предложением за деньги пройти опрос от имени партии «Единая Россия». Для этого предлагается скачать фейковое мобильное приложение с Android-трояном, после его установки преступники получают возможность вывести деньги со счетов жертвы , — уточнила Мария Синицына.

Один из пользователей Telegram, Даниил, рассказал «Известиям», как он лишился своего профиля в мессенджере в конце 2024 года. По его словам, с ним связался его одногруппник, вначале беседа была абсолютно обычной, как и ранее. Он даже присылал свои голосовые сообщения, поэтому мыслей о возможном мошенничестве у него не возникло , отметил Даниил.

— В чате он попросил помочь открыть ему архивную папку с файлами, якобы он был не у компьютера, а на телефоне не было нужной программы для разархивации. Я согласился помочь. После этого я загрузил папку, чтобы ее открыть, меня мессенджер «перекинул» в разархиватор, как только я это сделал и хотел отправить обратно файл, понял, что из моего аккаунта меня выбило, а заново зайти я уже не могу , — сказал Даниил.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, он пытался войти несколько раз, но код на телефон не приходил.

Действительно, человеку будет сложно восстановить свой аккаунт: после взлома мошенники мешают восстановлению контроля над ним, постоянно сбрасывая все активные сессии, рассказывали ранее «Известиям» эксперты. Они блокируют и возможность писать что-то во всех группах, где пользователь был администратором, чтобы замедлить распространение информации о взломе. Это наносит дополнительный урон жертве, так как блокируются не только личные, но и все рабочие группы и чаты, создавая риск для ее коллег и деловых партнеров .

После угона аккаунта в мессенджере преступники получают информацию из переписок. Они рассылают сообщения по списку контактов, группам пользователя, а также в каналы, если у учетной записи были права администратора, с просьбой о финансовой помощи или ссылки на фишинговые и мошеннические страницы , добавила Мария Синицына. Помимо этого, украденные аккаунты продаются через маркеты в веб-панели или Telegram-ботов . На теневом рынке средняя цена продажи таких профилей, зарегистрированных на российские номера, составляет около 160 рублей.

В «Лаборатории Касперского» подтвердили «Известиям» рост краж на 10% в I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го . Интерес к учетным данным пользователей со стороны злоумышленников обусловлен тем, что украденные профили они могут использовать в разных других мошеннических схемах: в рамках телефонного мошенничества, для шантажа, для продажи в даркнете , отметила старший контент-аналитик компании Ольга Свистунова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров согласен с данными коллег по угону аккаунтов. Он заявил, что они коррелируют с общей тенденцией роста .

Как обезопасить свои данные

Значительные объемы фишинга через мессенджеры в России наблюдаются уже длительное время. У таких сервисов большая аудитория, люди их могут использовать как в личных, так и в рабочих целях, и злоумышленники это понимают, рассказала Ольга Свистунова. По ее словам, для реализации фишинговых схем преступники используют и нейросети, в частности применяют их для создания обманных страниц, таким образом они пытаются автоматизировать свою работу .

По словам Игоря Бедерова, речь идет о создании вредоносного ПО, текстов для мошеннических схем — сайтов, писем, сообщений. ИИ также применяется и для сложных, многоуровневых атак с выходом на конкретную жертву .

Рост числа краж аккаунтов в Telegram — опасный тренд, особенно учитывая масштабы, с которыми действуют киберпреступники , считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Одна из причин уязвимости пользователей — недостаточный уровень защиты самих аккаунтов. Telegram должен продолжать развивать инструменты защиты, такие как уведомления о входе, расширенные настройки приватности и борьба с фишингом , — сказал депутат «Известиям».

По его словам, самим пользователям также необходимо осознанно относиться к защите своих данных: включать двухфакторную аутентификацию, регулярно проверять активные сеансы и не передавать коды или пароли третьим лицам . Без изменения поведения на пользовательском уровне любые технические меры будут иметь ограниченный эффект, полагает Антон Немкин.