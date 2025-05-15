Родительский контроль: Госдума в I чтении одобрила запрет на самостоятельное открытие банковских счетов подростками

Госдума в первом чтении одобрила запрет на открытие банками счетов подросткам без согласия родителей. Мера должна защитить детей от противоправных действий злоумышленников. Инициатива может помочь в борьбе с мошенниками, но важно также развивать финансовую грамотность несовершеннолетних , полагают эксперты. Что изменит новая норма — в материале «Известий».

Защитный механизм

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий банкам открывать счета несовершеннолетним без разрешения родителей или опекунов. О рассмотрении инициативы накануне сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Новая мера призвана защитить детей от действий мошенников.

Сегодня подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно открывать счета в банке и выпускать карты. Объем выдачи последних ежегодно увеличивается на 20–25%. В одном только 2023 году несовершеннолетними клиентами банков были 2 млн человек.

Авторы инициативы предлагают запретить банкам заключать любые договоры с подростками без письменного согласия их родителей или законных представителей. Ожидается, что новая норма позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность и обезопасит их от необдуманных поступков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Примечательно, что Гражданским кодексом уже определена необходимость получения согласия законных представителей ребенка на совершение сделок. Еще в 2021 году Минпросвещения указывало на потребность в расширении толкования этой нормы закона. Ведомство предлагало распространить ее действие и на заключение договора банковского счета.

В том же году Банк России рекомендовал кредитным организациям запрашивать разрешение на открытие счетов у родителей и опекунов детей. Однако далеко не все банки прислушались к позиции ЦБ.

Практика открытия счетов без согласия взрослых продолжает широко использоваться. Обосновывается такой порядок тем, что при открытии счета применяются правила о договоре банковского вклада, для чего не требуется письменное разрешение , указали авторы законопроекта в пояснительной записке.

Для недопущения неоднозначного толкования банками норм Гражданского кодекса в него и предлагается внести прямой запрет.

Заподозрить неладное

Дети как наименее финансово грамотный слой населения, не отдающий в полной мере отчета своим действиям и их последствиям, действительно подвержены неблагоприятному внешнему влиянию. Подростки находятся в зоне риска совершения различных финансовых манипуляций. Например, дроперство квалифицируется как соучастие в криминальном мошенничестве с использованием банковских карт и других платежных инструменто в, предупреждает управляющий партнер адвокатского бюро «Матюнины и партнеры» Олег Матюнин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Рассматриваемый законопроект может помочь в ситуациях, когда на подростка уже вышли мошенники с предложением о выпуске новой карты, считает руководитель отдела сопровождения клиентов по кредитам и долгам компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар. Инициатива отсекает возможность открывать множество счетов без ведома законных представителей, провоцируя преступную активность.

Требование согласия родителей при открытии счета подростком создает дополнительный барьер для совершения им необдуманных действий, согласен инвестор, основатель социальной сети про финансы «Базар» Владислав Никонов. Финансовые продукты устроены довольно сложно, и подросток не всегда может разобраться в них самостоятельно.

— Родительская верификация позволит взрослым вовремя проконтролировать открытие счета и объяснить ребенку возможные риски , — полагает эксперт.

Барьерная среда

Рассматриваемый законопроект направлен на защиту несовершеннолетних, полагает управляющий партнер юридической компании «Протектор», член Ассоциации юристов России Игорь Вахромов, но его эффективность требует дальнейшего анализа.

Аргументы «за» пока не подкреплены публичными данными о массовом вовлечении подростков в противоправные действия через банковские счета , указывает доцент кафедры государственного и муниципального управления Государственного университета управления, кандидат экономических наук Михаил Поляков.

— Если проблема носит единичный характер, закон рискует оказаться избыточным , — предупреждает эксперт.

Сама суть законопроекта не ликвидирует основную проблему, связанную с открытием счетов несовершеннолетними, — низкую финансовую грамотность. А ключевые угрозы чаще связаны именно с ней, а не с фактом наличия счета, полагает Поляков. Лишение же подростков возможности самостоятельно распоряжаться средствами на своем счете может замедлить развитие их финансовой грамотности и ответственности , предостерегает Вахромов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

К тому же ограничение финансовой самостоятельности создает правовой парадокс, ведь по действующему законодательству дети старше 14 лет и так имеют право совершать сделки, за исключением мелких бытовых операций, только с письменного согласия родителей , напоминает собеседник «Известий».

Несовершеннолетние в этом возрасте обладают частичной дееспособностью — они вправе работать и распоряжаться доходами , дополняет Поляков. Новые ограничения усложнят этот процесс, особенно для тех, кто экономически активен и получает стипендию или зарплату.

Реализация инициативы может потребовать дополнительных согласований, что приведет к задержкам и бюрократическим барьерам , сходятся во мнении эксперты.

Законопроект имеет благие цели, но требует доработки, убежден Поляков. Перед его принятием необходимо провести комплексное исследование масштабов злоупотреблений с участием счетов подростков, а вместо тотальных запретов внедрить защищенные финансовые продукты.

Технологическим компромиссом, по словам экономиста, могут стать молодежные банковские карты с автоматическими лимитами, уведомлениями для родителей и блокировкой рискованных операций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Стоит также не забывать, что проблемы с картами и счетами у подростков возникают не только из-за мошенников, обращает внимание Владислав Никонов. Часто несовершеннолетние просто не знают условия банка — скрытые комиссии, овердрафт по умолчанию, платные подписки и так далее.

— Ребенок, получивший карту, может не заметить, как с баланса списываются комиссии за СМС-оповещения или обслуживание кешбэк-карты, что приводит к спорам между банком и родителями. Прецеденты вовлечения подростков в незаконные мошеннические схемы и переводы редки, но недоразумения с финансовыми сервисами встречаются ежедневно, — подчеркивает собеседник «Известий».

Иными словами, инициатива парламентариев имеет как потенциальные преимущества, так и очевидные риски. Для достижения баланса между безопасностью и финансовой самостоятельностью подростков целесообразно не запрещать открытие счетов, а регулировать их доступ к банковским услугам, сочетая разумные ограничения с системным финансовым образованием, уверен Вахромов.

Ставка на осведомленность

Финансовая грамотность — это не только понимание устройства финансового рынка и его инструментов, но и умение пользоваться деньгами , напоминает вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Алексей Денисов.

— Человеку, который хочет эффективно управлять деньгами и обеспечить себе финансовую безопасность, потребуются самодисциплина, ответственность, умение считать и планировать, эмоциональная устойчивость. Все эти качества нужно развивать в ребенке с самого детства, — подчеркивает он.

Особенно важно заложить фундамент правильного подхода к управлению деньгами в подростковый период, потому что это этап, когда молодые люди начинают осознавать свою финансовую независимость и ответственность перед собой и обществом, указывает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— И фундамент этот закладывают именно родители. Если ребенок видел в семье пример ответственного отношения к финансам, во взрослую жизнь он выйдет с готовой базой знаний. У подростка, чьим финансовым воспитанием занимались родители, будет представление о том, что такое учет расходов и доходов, планирование личного бюджета. Он будет понимать важность долгосрочных целей и осознавать необходимость формирования финансовых запасов на случай непредвиденных обстоятельств, — уверен собеседник «Известий».

В идеале между родителями и детьми должно быть доверие, чтобы ребенок не боялся признаться в потребности в деньгах и не искал способы сомнительного дополнительного заработка , дополняет Евгения Боднар.

На государственном же уровне инвестиции в системное повышение финансовой грамотности эффективнее жестких запретов, считает Михаил Поляков.

— Для этого можно включить в школьные программы практические модули по бюджету, налогам и кибербезопасности, разработать геймифицированные приложения-симуляторы или онлайн-квесты от Банка России , — перечисляет эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

А для защиты ребенка от злоумышленников его следует проинструктировать о методах работы мошенников и последствиях, которые могут наступить при вовлечении в противоправную деятельность.

— Если подросток осведомлен об этом, вряд ли само наличие счета в кредитной организации повлечет за собой какие-то проблемы. Проинформировать и убедиться, что ребенок принял информацию и осознал сказанное, — задача и родителей, и школы, — убеждена Боднар.

При этом прививать основы финансовой грамотности подростку нужно не только в теории, но и на практике. Например, поставить цель накопить на гаджет и спланировать бюджет, выделив расходы, которые можно сократить, и сумму, которую необходимо откладывать еженедельно, рекомендует Владислав Никонов.