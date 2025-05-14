16–17 сентября в Москве состоится Всероссийский форум-выставка «Земли России», ведущей темой которого станет максимальное раскрытие земельного потенциала России, как одного из самых ценных ресурсов государства.

На площадке форума соберутся 1,7 тыс. участников из разных регионов страны: здесь встретятся инвесторы, девелоперы в области жилой, коммерческой и промышленной недвижимости, сельхозпроизводители, представители профильных федеральных ведомств и региональных администраций, правообладатели земельных активов, эксперты в области земельного права и налогообложения, специалисты банкового и финансового сектора.

Архитектура программы форума предполагает охват всех магистральных тем, связанных с развитием земельного потенциала, и состоит из семи основных блоков. Деловая программа включает модули «Стратегия», «Развитие», «Практика», «Инвестиции» и «Решения». Также для посетителей будет действовать тематическая выставочная экспозиция и площадка для презентаций градостроительного потенциала регионов и отдельный трек — серия питчинг-сессий, на которых в экспресс-формате одна сторона сможет представить участок или проект, найти покупателя, инвестора, партнера или арендатора, а другая — ознакомиться со всеми документами и особенностями объекта и получить профессиональную оценку группы юристов и экспертов.

«Россия — крупнейшее государство в мире, наши территории — более 17 млн кв. км. Мы гордимся, что живем в такой большой и богатой стране, у нас всего в достатке, и, если правильно распорядиться нашим главным богатством — землей, Россия может стать самым процветающим государством в мире. Именно в этом основной замысел форума. Земля — это ресурс, который, с нашей точки зрения, сильно недооценен и может стать одним из главных драйверов развития российской экономики. Учитывая, какие колоссальные усилия предпринимает государство в последние годы по введению цифровых сервисов, учета и систематизации земельных участков, сколько национальных проектов направлено на развитие земельного потенциала и человеческого капитала, это однозначный тренд и перспектива на долгие годы. Такой подход со стороны государства ценен и нацелен на привлечение инвестиций, качественная оценка земель поможет бизнесу принимать взвешенные решения о локации, масштабировании и диверсификации», — считает директор АНО «Земельный форум» (организатор мероприятия) Михаил Петров.

Деловая программа форума предполагает комплексный подход к формированию повестки. Тематические секции и конференции затронут все направления, в том числе, развитие промышленных и производственных кластеров, комплексное развитие территорий с учетом специфики и потребностей регионов, технологии устойчивого развития городов, развитие фермерских хозяйств и специфику освоения земель сельхозназначения, развитие и цифровизацию подземного пространства, раскрытие туристического потенциала территорий.

В ходе деловой программы также обсудят все главные нацпроекты в области строительства и развития территорий, в частности «Инфраструктура для жизни», «Комфортная среда для жизни», госпрограммы «Национальная система пространственных данных», «Восстановление и социально-экономическое развитие новых регионов», а также программы «Комплексное развитие сельских территорий» и «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения».

Кроме того, в рамках форума предусмотрены экспресс-нетворкинг и насыщенная образовательная программа, включающая мастер-классы от ведущих экспертов, семинары с анализом актуальных вопросов и трендов рынка, практикумы с разбором реальных кейсов и эффективных стратегий. Организаторы рассчитывают, что в ходе Всероссийского форума-выставки «Земли России» удастся выстроить эффективный диалог между государством, бизнесом, инвесторами и профессионалами отрасли и создать уникальную площадку для презентаций градостроительного потенциала регионов России.