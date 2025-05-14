Алиханов указал на обсуждение РФ и Египтом проектов по созданию СПГ-терминалов

Россия и Египет обсуждают проекты по созданию специальных терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 14 мая сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Обсуждаются проекты по созданию СПГ-терминалов, но сейчас ничего более конкретного, наверное, сказать не смогу. Но работа идет», — заявил он по итогам пленарного заседания Российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По словам министра, в ходе майского визита египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси в Москву в обсуждении этого вопроса приняли участие, в том числе, представители нефтегазового сектора.

В этот же день на пленарном заседании Российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Алиханов сообщил о росте товарооборота между РФ и Египтом на 32% в 2024 году. По его словам, этот показатель превысил отметку $9 млрд. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в увеличении экспортных поставок в Каир мясной, масложировой, молочной и рыбной продукции, а также в наращивании объемов плодово-овощного импорта из республики.