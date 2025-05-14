МВД предупредило о рисках при скачивании приложений в неофициальных магазинах
При скачивании мобильных приложений из неофициальных магазинов можно столкнуться с мошенническими схемами. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
По данным ведомства, 53% россиян хотя бы раз скачивали приложения не из официальных источников, а 10% ничего не делают, чтобы обезопасить свое устройство.
«C какими вредоносными приложениями можно столкнуться, если использовать не официальные магазины? Фишинговые — замаскированные под легальные приложения, <...> крадут пароли и платежные данные», — указано в Telegram-канале УБК МВД РФ.
Там отметили, что существует еще несколько типов вредоносных программ: троянские, имеющие доступ к SMS и банковским приложениям, могут подписать человека на платные услуги, шпионские скрыто записывают звонки, отслеживают местоположение и копируют переписки пользователя, а бэкдоры позволяют хакерам удаленно управлять устройством.
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий напомнило, что официальные магазины, например, RuStore, Google Play и App Store являются единственным безопасным способом установки приложений.
Сотрудница лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Холод 23 апреля рассказала, что некоторые мобильные приложения, маскируясь под полезные утилиты или банковские интерфейсы, могут незаметно списывать деньги со счета владельца. По ее словам, такие приложения часто используют фейковые кнопки «ОК» или «Продолжить», которые перенаправляют владельца гаджета на сайты, где предлагаются платные услуги.