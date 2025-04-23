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Эксперт назвал вредоносные приложения, из-за которых списываются деньги со счета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Некоторые мобильные приложения, маскируясь под полезные утилиты или банковские интерфейсы, могут незаметно списывать деньги со счета владельца. О том, с какими приложениями нужно быть особенно осторожным и как не попасть в ловушку мошенников, рассказала 23 апреля сотрудница лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Холод.

По ее словам, эксперты выделяют три группы приложений, которые могут незаметно списывать деньги со счетов владельца.

«Прежде всего это вредоносные приложения (вирусы, трояны) и приложения с агрессивной рекламой, которые маскируются под полезные программы (чистильщики, ускорители, игры) и могут подписывать вас на платные услуги или красть данные банковских карт, например FakeBank, Joker, HiddenAds», — отметила Холод в беседе с агентством «Прайм».

Она объяснила, что такие приложения часто используют фейковые кнопки «ОК» или «Продолжить», которые перенаправляют владельца гаджета на сайты, где предлагаются платные услуги.

В третью группу небезопасных приложений входят приложения, копирующие интерфейсы популярных банков, таких как Сбербанк или «Тинькофф». Неосторожный пользователь, пояснила эксперт, может случайно ввести свои личные данные и впоследствии лишиться денежных средств.

Холод советует отдавать предпочтение проверенным приложениям с высоким рейтингом, которые представлены на официальных магазинах (Google Play, AppStore). До установки программы при этом стоит отключать функцию платежей через SMS, а после — регулярно отслеживать историю операций в мобильном приложении банка.

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В Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ 18 апреля рассказали о том, что использование VPN при работе с банковскими приложениями может привести к блокировке личного кабинета. Уточнялось, что VPN-приложения, позволяющие обходить заблокированные интернет-ресурсы, могут анализировать интересы пользователя, с тем чтобы предлагать ему рекламу. В худшем случае можно получить на смартфон вредоносную программу.

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