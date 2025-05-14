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Силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью

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Фото: Global Look Press/Belkin Alexey
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом 14 мая сообщило Министерство обороны России.

«Уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — указано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дроны ВСУ были ликвидированы дежурными средствами ПВО в период с 13:30 до 13:40 мск.

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Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об уничтожении в ночь на 14 мая 12 украинских БПЛА над территорией России средствами противовоздушной обороны. Уточняется, что девять беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря и три — над территорией Белгородской области.

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