Средства ПВО за ночь уничтожили 12 БПЛА ВСУ над территорией РФ

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 мая уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Уточняется, что девять беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря и три — над территорией Белгородской области.

Накануне, 13 мая, в Министерстве обороны России сообщили, что силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Крымом и Белгородской областью.