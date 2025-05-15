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Эксперты рассказали об увеличении числа новостроек в Москве

«Метриум»: ВАО лидирует по росту числа проектов новостроек в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Восточный административный округ (ВАО) стал лидером по росту числа проектов новостроек в Москве: их количество за пять лет увеличилось более чем вдвое. Это следует из данных аналитиков «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 15 мая. В I квартале 2020 года было 13 проектов, в аналогичный период 2025-го — 27.

Наиболее близкая динамика наблюдалась в Троицком административном округе (Новая Москва), где число проектов выросло с трех до шести. Остальные округа показали существенно меньший рост. В Новомосковском округе число проектов увеличилось с 26 до 40 (на 54%), в Южном — с 29 до 42 (на 45%). В трех округах наблюдалось снижение: в Северном округе число проектов уменьшилось с 49 до 38 (на 22%), в Центральном — со 101 до 80 (на 21%), а в Юго-Западном — с 17 до 16 (на один проект).

«Восточный административный округ обладает многими преимуществами с точки зрения девелопмента. Прежде всего это большое число просторных площадок для реализации новых крупных проектов с большой территорией, собственной инфраструктурой, нестандартной архитектурой», — отметила коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

Вместе с тем ВАО вошел в пятерку округов с наибольшим ростом средней стоимости 1 кв. м за последние пять лет. Лидером подорожания стал Центральный административный округ, где средняя стоимость «квадрата» выросла с 740 тыс. до 1,94 млн рублей. На втором месте — Южный административный округ с ростом с 237 тыс. до 491 тыс. рублей. В Восточном, Северо-Восточном и Юго-Восточном административных округах цены выросли примерно вдвое: в Восточном округе — с 208 тыс. до 416 тыс. рублей, в Северо-Восточном — с 224 тыс. до 448 тыс. рублей, а в Юго-Восточном — со 190 тыс. до 381 тыс. рублей за кв. м.

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Эксперты отметили, что округ становится престижным местом жительства для обеспеченных горожан. Если в 2020 году из 13 проектов застройки 10 относились к массовому сегменту, то в 2025 году из 27 проектов девять относятся к бизнес-классу и еще восемь — к премиум-классу. Так, доля новостроек высокого ценового сегмента значительно увеличилась.

«Престиж ВАО значительно повысился и продолжает свое развитие за счет выхода новых проектов в сегменте бизнес и премиум. Как следствие, средняя цена метра в округе увеличилась за последние три года на 30%. Покупатели делают выбор в пользу ВАО по ряду причин: это и соседство с ЦАО, и развитая транспортная доступность, а также наличие крупных парковых зон в округе, например парка «Сокольники» общей площадью более 500 га», — объяснила директор коммерческого управления STONE Кристина Недря.

В свою очередь управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов добавил, что снизились объемы рынка в ЮВАО и САО, при этом стали строить больше на юге, востоке и западе Москвы.

«Во многом эти изменения случайны и связаны с изменением предложения площадок под строительство. Но можно точно сказать, что застройщики перестали категорично рассматривать одни направления как престижные, а другие как непрестижные. В Москве в последние 15 лет качественно и равномерно развивались инфраструктура и благоустройство, конверсия промышленных зон. Это дало возможность реализовывать проекты разных классов (в том числе высоких) в тех округах, где раньше это было невозможно», — уточнил эксперт.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что в России в апреле подорожало вторичное жилье. Стоимость 1 кв. м увеличилась в среднем в городах-миллионниках на 0,7% — до 142 тыс. рублей, следует из данных сервиса «Яндекс Недвижимость». Лидером по росту цен стала Пермь, на втором месте — Ростов-на-Дону, на третьем — Екатеринбург.

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